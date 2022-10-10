جراحة عاجلة لإزالة رحم "الكلبة مونيكا" ينقذها من مشاكل بالكبد والكلى في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن فريق جراحي برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، من إنقاذ "الكلبة مونيكا"، والتي تبلغ من العمر حوالي 6 سنوات، والتي لم تنجب من قبل، والتي كانت تعاني من تجمع صديد داخل الرحم بكمية كبيرة وتعاني مشاكل في الكلى والكبد، وتسبب في ضرورة إزالة الرحم بعد أن وصل وزنه فقط حوالي كيلو وربع.

وقال الدكتور عبد الحليم القصبي، إن الكلبة مونيكا من نوعية الكلاب الـ"لولو"، ويبلغ عمرها حوالي 6 سنوات، كما أنها لم تتزاوج من قبل، مشيرا إلى أنها كانت تطلب التزاوج في عدة مرات، إلا أن ذلك أدى إلى حدوث تجمع صديد داخل الرحم بكمية كبيرة، وتم استقبالها وهي في حالة صحية سيئة جدا ودرجة حرارة مرتفعة وممتنعة عن تناول الطعام.

وتابع "القصبي"، أنه بالفحص بالسونار تبين وجود تجمع صديد داخل الرحم "Pyometra"، وتم على الفور إجراء التحاليل والفحوصات الطبية التي أكدت وجود أنيميا شديدة ومشاكل في الكلى والكبد، ولابد من التدخل الجراحي السريع لإزالة الرحم، والذي وزن حوالي كيلو وربع، بعد إزالته، على الرغم أن "مونيكا" قبل الجراحة كان وزنها 6 كيلو ونصف، وحاليا هي بصحة جيدة بعد العملية الجراحية.