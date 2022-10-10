جامعة قناة السويس تعقد اللقاء التعريفي الأول لذوى الهمم بكلية الآداب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن الخدمات المُقدمة لذوي الهمم في هذه الفترة تشهد عصرها "ذهبي".

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس إلى أن مركز ذوي الهمم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية يُقدم خدماته لـ120 طالبا وطالبة من ذوي الهمم على مستوى كليات الجامعة بهدف تعزيز قدراتهم وتطويرها مؤكدًا أن الجامعة تحرص على دعم طلابها من ذوي الهمم ودمجهم فى العديد من الأنشطة مع تقديم خدمات توفر لهم كل سبل الراحة، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية المتميزة المقدمه لهم بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين طلاب الجامعة وعدم وضع فارق بينهم وبين غيرهم من الطلاب، وتأهيلهم إلى سوق العمل بكل البرامج والكليات.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور القاء التعريفي لطلاب الدمج والمكفوفين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية حيث كان في استقباله الدكتور عادل السعدني عميد الكلية والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالكلية.

وفي لقاء مفتوح استمع "عبد النعيم" إلى المشكلات التى تواجههم لوضع حلول لها، سواء كانت تلك المشكلات بالكليات أو بالمقررات الدراسية أو بالمدن الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التقنيات الحديثة للطلاب ذوي الهمم، جعلت المناهج وطرق التدريس الخاصة بهم أكثر سهوله ويسر، ومع الاهتمام بجانب الصحة النفسية والإرشاد الأسري لذوي الهمم ظهرت مواهبهم وبرز تفوقهم حيث ساعد إستخدام التكنولوجيا في التعليم على تلاشت الكثير من معيقات التعلم أمامهم.

ومن جانبهم أعرب الطلاب وذويهم عن سعادتهم بهذا اللقاء متمنين أن تتكرر تلك اللقاءات، كما قدم الدكتور عادل السعدني، الشكر لرئيس الجامعة ونائبه على تعاونهم في رصد المشكلات وسرعة دراستها مؤكداً أن المركز يفتح أبوابه لجميع الطلاب من كل الكليات إضافة إلى تقديم كافة وسائل المساعدة لتسهيل العملية الدراسة، ودمجهم فى كافة الأنشطة الطلابية التى تقدمها الجامعة.

فيما أفاد الدكتور سامح عباس أن مركز ذوي الهمم بكلية الآداب مُجهز بأحدث الوسائل والأجهزة التى تساعدهم على حل مُشكلاتهم ومَنحهم الفُرصة للانخراط ضِمن العملية التّعليمية بسهولة أكبر.

وأضاف الدكتور جمال زاهر أن وحدة الدعم الأكاديمى داخل الكلية تُقدم كل الدعم للطلاب ذوى الهمم واعداً بأن يتم عقد هذا اللقاء للوقوف غلى المشكلات بشكل منتظم.

وفى إستجابه سريعه لمشكلة دخول الطلاب وذويهم إلى الحرم الجامعى أعطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تعليماته بدخول سيارات ذوى الهمم وذويهم إلى الحرم الجامعي.