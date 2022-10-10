جامعة قناة السويس تتوجه بقافلة تنموية إلى قرية أم عزام ضمن "حياة كريمة"

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق قافلة تنموية وتطويرية إلى قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة الفعالة بالمبادرات القومية المختلفة والهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع درجة الوعى لديهم.

هذا وتضمنت القافلة العديد من التخصصات وهم إرشاد زراعى، وتوعية وتعديل سلوك، وتثقيف صحى ففى مجال الإرشاد الزراعي- قدم أساتذة الجامعة ندوة حول ضرورة انتشار زراعة وتشجير المسطحات والشوارع لتقليل وتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وندوة أخرى حول الزواج المبكر وأضراره على صحة الأم والأطفال وأحد الأسباب الرئيسية لانتشار حالات الطلاق قدمها أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

كما عقد ندوة لكليه التربية تتناول الاستخدام الخاطئ للأجهزة الإلكترونية وتليفونات المحمول والنتائج السلبية التى تنتج عنها، إلى جانب تقديم ندوة حول كيفية استخدام وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى المنازل والشوارع والأندية قدمها أساتذة كلية الهندسة.

تأتى القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف عليها المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.