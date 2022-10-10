جامعة سوهاج تحتفل بتخريج 250 مترجما ببرنامج الترجمة بكلية الآداب.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج حفل تخريج الدفعة 11 لبرنامج الترجمة باللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور محمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إسماعيل عبد الغني استاذ الأدب الإنجليزي المساعد والدكتور بهاء الدين مزيد أستاذ اللغويات والترجمة ووكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة ليلي هاشم منسق برنامج الترجمة والدكتور طارق ذكي منسق برنامج الفئات الخاصة بالكلية.

وفي بداية كلمته أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بالتميز العلمى لطلاب برنامج الترجمة، وعلى جهودهم التي بذلوها طوال أيام الدراسة والتي تكللت بالنجاح والتفوق، مقدماً شكره لجميع القائمين علي هذا البرنامج من أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم لتخريج و اعداد مترجم محترف متميز ومؤهل بكفاءات عالية للترجمة التحريرية والفورية بالمجالات المختلفة.

ومن جانبه هنأ الدكتور محمود مراد الطلاب بمناسبة بخرجهم والإنتهاء من مشوارهم التعليمي، داعياً الطلاب الاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم، والانطلاق لسوق العمل بأحدث الأساليب العملية الحديثة في مجال الترجمة الفورية، والإستمرار في التحصيل العلمي وأن لا يكون تخرجهم هذا إلا دافعاً لهم لينطلقوا الى مستويات أعلى في العلم، متمنياً لهم مزيد من النجاح و التوفيق .

وأضافت الدكتورة ليلي هاشم أن الكلية احتفلت بتخريج الدفعة 11 لبرنامج الترجمه باللغة الانجليزية وعددهم

250 طالب وطالبة، مضيفة ان الحفل يعد أول حفل تخرج رسمي أكاديمي منذ إنشاء البرنامج، والذي بدأ في عام 2007 وكان يعد أول برنامج خاص في جامعة سوهاج وجامعات الصعيد وثالث برنامج على مستوى الجمهورية، وكان يضم عدد ١٥ طالب، والآن به أكثر من 1300 طالب، يتم إعدادهم لغويًّا ومعرفيًّا ومهاريًّا بما يؤهله للحاق بسوق العمل في مجالات الترجمة والتدريس.

وجدير بالذكر انه في نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة كلاً من الدكتور اسماعيل عبد الغني لمجهوداته في وضع اللبنة الأساسية للبرنامج، والدكتور بهاء الدين مزيد لكتابة قَسَم المترجم والذي اقسم عليه الخريجون في نهاية فعاليات الحفل.



رئيس الجامعة بالحفل (1)



رئيس الجامعة بالحفل (2)



رئيس الجامعة بالحفل (3)



حفل تخريج طلاب قسم الترجمة جامعة سوهاج (5)



جانب من الحضور بالحفل (3)



حفل تخريج طلاب قسم الترجمة جامعة سوهاج (4)



حفل تخريج طلاب قسم الترجمة جامعة سوهاج (3)



حفل تخريج طلاب قسم الترجمة جامعة سوهاج (1)