جامعة المستقبل تواصل إنجازاتها فى تخريج صيدلى بمواصفات دولية وتوقيع اتفاقية مع شركة أسترازينيكا

تقرير خاص

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة المستقبل.. أفضل مستوى تعليمي لتخريج صيدلي متميز الدكتور خالد العزازى: الكلية تسهم بشكل فعال في تطوير صناعة الأدوية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع تقديم خدمات مجتمعية وتدريب واستشارات علمية

الدكتور عباده سرحان: توقيع اتفاقية مع شركة استرا ينيكا لتدريب الطلاب وتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية

تسعى جامعة المستقبل دائما إلى تقديم أفضل وأحسن مستوى تعليمى وتدريبى لابنائها الطلاب الدارسين بكليات الجامعة المختلفة، ومنها كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى، التى تعتبر من أكبر الكليات التي تضمها جامعة المستقبل، والتى تحظى بدعم مباشر ومستمر من الدكتور خالد العزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل والمؤسس الأول لها، والذى يولى اهتماما خاصا بالناحية التعليمية، وخصوصا مجال الطب والتصنيع الدوائى لما يمثلانه من أهمية كبرى للمجتمع.

كما تسعي جامعة المستقبل دائما الى تحقیق اھداف تنمویة وإعداد خريج متسلح بمتطلبات أسواق العمل المحلية والعالمية ب والمھني على حد سواء وحرص من الجامعة على تفعیل مبدا التنمية المستدامة، تم توقيع مذكرة تفاھم مع شركة أسترازینیكا مصر للأدوية بمقر الجامعة بالتجمع الخامس من اجل دعم خطة الجامعة الاستراتیجیة لتمكین الطلبة لتحقیق أفضل ما لدیھم من خلال التدریب المتخصص في مجال الصیدلة وبناء قدرات الطلاب الصیدلانیة.

وتھدف الاتفاقیة إلى تنمیة مھارات مهارات الطلاب وتأهيلهم لاسواق العمل المحلية والدولية، والتي تعد من أھم أولویات الجامعة لبناء كوادر قادرة على تنمیة المجتمع والوصول لآلیات عملیة وزیادة التنافسیة العالمیة لأبنائھا الخریجیین من خلال التدریب ومحاكاة واقعیة لاعمال التصنیع الدوائي للطلاب من البدایة إلى النھایة بدءا من توزیع المواد حتى اكتمال عملیة التصنیع، بالإضافة إلى القيام بزیارات میدانیة مع تنظیم أنشطة للطلبة المتمیزین سواء ثقافیة، أو تعلیمیة، أو تنمویة.

وأكد الدكتور عباده سرحان رئيس الجامعة أن الاتفاقية تتیح الفرصة أمام الطلاب المتمیزین للمشاركة في تدریب صیفي لمدة شھرین لعدد 100 طالب من جامعة المستقبل سنویا في برنامج )AZ Gate( حیث ینقسم التدریب الي قسمین، أولھم برنامج تسویقي / تجاري یركز على مھارات البیع و مھارات العرض والاتصالات المؤثرة و الأعمال الصیدلانیة و القسم الآخر ھو عبارة عن برنامج تشغیلي/تصنیعي یركز على عملیة التصنیع الشاملة وتصمیم خریطة سلسلة التورید وشرح معاییر مراقبة الجودة ومعاییر عملیة التصنیع و معاییر نظام إدارة الجودة نھج التحسی و استدامة الأعمال ومسؤولیة الشركات.

وقع الاتفاقیة عن جامعة المستقبل الدكتور عبادة سرحان، رئیس جامعة المستقبل وعن شركة أسترازینیكا الدكتور محمد أمین، عضو مجلس الإدارة للشؤون الحكومیة ودعم الاسواق بشركة أسترازینیكا مصربالإنابة عن الدكتور حاتم الورداني رئیس مجلس إدارة شركة أسترازینیكا مصر والدكتور لؤي حسام، مدیر الانتاج والتصنیع وعضو مجلس الادارة بمصنع أسترازینیكا مصر للصناعات الدوائیة.

وأعرب الدكتور محمد أمین عن سعادته بھذا التعاون مع جامعة المستقبل الحاصلة على أقوى التصنیفات بین الجامعات الخاصة بمصر، وعلى خطى التنمیة ورؤیة 2030 وإعداد جیل من الشباب مزود بأحدث التدریبات والتقنیات التى تؤھلھم لسوق العمل المحلى والدولي وفقا لخطة رئیس الجمھوریة للتنمیة المستدامة وخلق فرص عمل للشباب.

وصرح الدكتور عبادة سرحان رئیس الجامعة، بأن توقیع مذكرة التفاھم مع شركة أسترازینیكا العالمیة یعتبر إضافة جدیدة في صحیفة الإنجازات الھامة من أجل التطویر والتحسین الدائم للعملیة التعلیمیة تبعا للخطة التي تتبناھا جامعة المستقبل.

وأضاف أن الاتفاقیة تھدف إلى تنمیة مھارات الطلاب لمواكبة سوق العمل وبناء كوادر قادرة على تنمیة المجتمع ، مما یخلق صیدلي ناجح ملم بكل نواحي وأوجھ العملیة الصیدلانیة.

جدیر بالذكر أن جامعة المستقبل قد حصلت على خمسة نجوم في تصنیف الQS العالمي وھو أعلي تصنیف یمكن الحصول علیھ. كما یذكر أن جامعة المستقبل تتصدر قائمة الجامعات الخاصة بمصر)المركز الأول( والرابعة علي مستوي الجامعات المصریة الحكومیة والخاصة تبعا لتصنیف QS العالمي، وتعتبر جامعة المستقبل من أبرز الجامعات الخاصة المصریة لكونھا من أنجح مؤسسات التعلیم العالي، وسبق وحصلت على العدید من المراكز المتقدمة في التصنیفات العالمیة لجودة التعلیم على المستوى العالمي والعربي والإفریقي.

وتتمیز جامعة المستقبل بالكلیات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقلیمى والمحلى والعالمى من خلال الكلیات المھمة التى تضمھا وھى كلیة الصیدلة، وكلیة طب الفم والأسنان، وكلیة الھندسة والتكنولوجیا، وكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، وكلیة التجارة وإدارة الأعمال، وكلیة الحاسبات وتكنولوجیا المعلومات .

واستوفت الكلية المعايير القومية القياسية التي أهلتها وبقوة للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، موضحا أن كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي توفر مناخ يضمن تقديم صيدلى متميز حيث أن دور الصيدلي في مجال الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية يتعاظم يومًا بعد يوم، مشيرا إلى أن الكلية تلتزم في رسالتها بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة بداية من البحث عن الأدوية الحديثة من أصل نباتي أو حيواني أو تلك التي يتم تشييدها معمليًا، وكذلك المساهمة الفعالة في تطوير صناعة الأدوية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة هذا بالإضافة إلى القدرة على تقديم خدمات مجتمعية وتدريب واستشارات علمية في إطار قيم أخلاقية ويتعامل الطالب خلال الدراسة مع تجهيزات وآلات معملية متطورة بالإضافة إلى مستشفى الجامعة التي تلبي حاجة التدريب على الصيدلة الإكلينيكية بمعرفة صفوة من الأكاديميين الأخصائيين المشهود لهم بالكفاءة.