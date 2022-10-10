جامعة القاهرة تطلق المسابقة الثقافية الأدبية المؤهلة لمسابقة إبداع 11

كتب ــ محمد صبحى

أطلقت جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، المسابقة الثقافية الأدبية المؤهلة لمسابقة إبداع 11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تنظم العديد من المسابقات لجذب الطلاب للاشتراك بها، وتبني المواهب التي تستحق الاهتمام والتطوير، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، ودعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل، لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة، لافتا إلى أن المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لها دور رائد في صقل وإعداد شخصية الطلاب وإبعادهم عن روتين الدراسة اليومية، وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم .

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقة الثقافية الأدبية التي تطلقها الجامعة تشمل عدة مجالات، أهمها الشعر "الفصحى والعامية والغنائي"، والقصة القصيرة، والرواية، والتأليف المسرحي، والمراسل التليفزيوني والإذاعي، لافتًا إلى وجود العديد من العناصر الطلابية والكوادر الشابة المبدعة والمتميزة في مختلف المجالات والتي تحرص الجامعة على دعمهم وتسخير مواهبهم.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات يسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين، موضحًا أن شروط المسابقة تتمثل في كتابة الأعمال على الكمبيوتر، وأن يكون المتقدم من طلبة أو طالبات الجامعة المقيدين بالعام الدراسي 2022/2023، وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد على 27 سنة، وأن يكون العمل المُشارك إبداعًا أصليًا لصاحبه.

وأشار الدكتور جمال الشاذلي، إلى منح الجامعة جوائز للفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى في كل مجال، كما تمنح وزارة الشباب والرياضة جوائز للفائزين من المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة إبداع 11 في كل مجال، وهي جائزة المركز الأول بقيمة 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 18 ألف جنيه، والمركز الثالث 16 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة فازت بالدرع العام للتميز والمركز الأول في مسابقة "إبداع 10" على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية الحكومية والخاصة، لتصبح بذلك الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالدرع العام لمسابقة إبداع 4 مرات.