اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس: إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:00 م
تونس: إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية الحرس الوطنى التونسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط التونسي، من إحباط ست محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 208 أشخاص، من بينهم 185 شخصا من جنسيات مختلفة و23 تونسيا.


وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم الاثنين إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات أمنية من إحباط ست محاولات وإنقاذ 208 أشخاص، مشيرا إلى أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات بنزرت وصفاقس ونابل، من ضبط 13 شخصا أثناء تجهيزهم لاجتياز الحدود بشكل غير شرعي.


ولفت المتحدث إلى أنه فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي وببوش جندوبة، من ضبط 3 أشخاص تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بشكل غير شرعي.


تونس

الحرس الوطنى التونسى

الهجرة غير الشرعية

الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة