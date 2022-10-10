"تموين الغربية" تضبط مصنع رنجة بدون ترخيص بداخله 750 كيلو رنجة بكفر الزيات

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص بكفر الزيات وبداخله 750 كيلو رنجة غير مطابقة للمواصفات.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة و بيع المواد الغذائية بأعلى من السعر الرسمي خاصة الأرز.

وتشكلت حملة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية للمرور المفاجئ بدائرة مركز كفر الزيات، وتم ضبط مصنع أسماك مدخنة رنجة بناحية قرية قصر نصر الدين لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة و تصنيع وعرض للبيع رنجة غير مطابقة للمواصفات القياسية وتم ضبط 150صندوق بإجمالي وزن 750 كيلو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط المسئول عن احد المخابز السياحية بمدينة كفر الزيات لاستخدام سكر تمويني مدعم في تصنيع المخبوزات وتم ضبط 75كيلو سكر مدعم، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.