"تموين الإسكندرية" تقود حملات تموينية مكبرة على قطاع أسواق قطع غيار السيارات

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم بحملات مكبرة بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى ضمت قيادات المديرية وإدارات التجارة الداخلية وإدارة الرقابة بالمديرية وإدارة شرق وإدارة وسط وادارة غرب والجمرك.

حيث تمت الحملات الرقابية على قطاع أسواق ومحلات قطع غيار السيارات بكافة أنواعها لحماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس الذى ينتج عنه الحوادث وتلف السيارات وتعرض حياة المواطنين للأخطار.

وقد نتج عن هذه الحملات الأتى:

تحرير 5 محاضر لمحلات قطع غيار سيارات مخالفة لحيازتها قطع غيار مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على مصدرها وتم تحريز 40 طقم تيل فرامل ,65 علبة فلتر بنزين، 45 علبة تيل فرامل أمامى ,15 فلتر تكيف ,30 طقم جوان ,20 طقم جوان وش سلندر,15 طقم ديسك ,10 طلمبة بنزين ,20 منظف موتور وزن ,12 عبوة سيليكون ,3 عبوات شحم 30 عبوة منظف اليكترونيات وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.