اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تكريم الكليات الحاصلة على المراكز الأولى في الأنشطة الطلابية بجامعة المنوفية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:26 م
تكريم الكليات الحاصلة على المراكز الأولى في الأنشطة الطلابية بجامعة المنوفية تكريم الكليات الحاصلة على المراكز الاولى في الأنشطه الطلابية لجامعة المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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شهدت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية حفل توزيع جوائز وكؤوس الكليات الفائزة بالمراكز الأولى في الأنشطة الطلابية  للعام الجامعي 2021/2022 تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
كما شارك في التكريم الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي، والكابتن معتز صادق مسؤل النشاط والدكتور وليد طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة والأستاذ محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي.
 
كما حصل مشرفو الكليات الذين شاركوا في الانشطة على شهادات تقدير لجهودهم الكبيرة، حيث أشاد رئيس الجامعة بتميز وتفوق الكليات في تنفيذ مختلف الأنشطة الطلابية وأشاد بالروح العالية للطلاب في مختلف المنافسات ورغبتهم في تحقيق المراكز الأولى خلال المسابقات الداخلية والخارجية التي تشارك بها الجامعة.
 
تكريم الكليات الحاصلة على المراكز الاولى في الأنشطه الطلابية لجامعة المنوفية (2)
تكريم الكليات الحاصلة على المراكز الاولى في الأنشطه الطلابية لجامعة المنوفية (2)

تكريم الكليات الحاصلة على المراكز الاولى في الأنشطه الطلابية لجامعة المنوفية (1)
تكريم الكليات الحاصلة على المراكز الاولى في الأنشطه الطلابية لجامعة المنوفية (1)

 


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