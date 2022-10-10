تقرير إيطالى: المهاجرون المسلمون يمثلون أكثر من 29% من الأجانب بالبلاد

فاطمة شوقى

قال تقرير أعدته منظمة كاريتاس ومؤسسة ميجرانتس التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين عن الهجرة، إن المسلمين يمثلون أكثر من 29 % من بقية الأجانب المقيمين فى البلاد.

وقال التقرير إنه "مع أخذ الانتماء الدينى للقصر بعين الاعتبار أيضاً، تشير التقديرات إلى أن المواطنين الأجانب المسلمين المقيمين فى إيطاليا حتى 1 يناير 2022 بلغ 1.5 مليون شخص، أى بنسبة 29.5٪ من إجمالى عدد المواطنين الأجانب، أى بزيادة مقارنة بالعام الماضي، عندما كانوا أقل من 1.4 مليون وبنسبة 27.1٪، وفقا لما نقلته وكالة ايطالى 24.

وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين المسيحيين فى ايطاليا انخفض إلى اقل من 2.8 مليون نسمة مقارنة بنحو 2.9 مليون العام الماضى.

وأوضح التقرير أن حرب اوكرانيا وروسيا التى بدأت فى فبراير الماضى تعتبر من أبرز الاسباب التى ادت إلى ارتفاع نسبة المهاجرين إلى اوروبا خاصة ايطاليا.