"تعليم كفر الشيخ" يحتفل بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر

كفر الشيخ محمد سليمان

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، احتفالية أقامتها إدارة شرق التعليمية، احتفالا بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، على مسرح مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة كفرالشيخ.

وحضر الاحتفالية العميد أحمد عمارة ،المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور طارق عماره، وكيل مجلس أمناء الجمهورية، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومصطفى مرعي، المدير العام، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق التعليمية، وأعضاء مجلس النواب السيد شمس الدين، اللواء السعيد عمارة، الدكتورة منى عبد العاطي.

تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات منها السلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن، وقصائد وأشعار وأناشيد وطنية، وأوبريت، سنة أولى وطن، وعن آخر شهداء الوطن في حرب أكتوبر، الشهيد محمد حسن عطوه، وكلمة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، وعرض رياضي ومسرحية ملحمة أكتوبر ،بحضور مديري المدارس وأولياء الأمور.