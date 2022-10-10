"تعليم بور سعيد" تستعد للمشاركة في مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

بورسعيد - محمد عزام

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم والموجهين العموم لمناقشة توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن اشتراك طلاب المدارس فى مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير".

ولفتت وكيل الوزارة، إلى أهمية هذه المسابقة نظرًا لأنها تعقد سنويا تحت مظلة رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة على مستوى الجمهورية.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام، قيادات التعليم ومديري الإدارات النوعية المختصة للعمل بالمنهجية العلمية ووضع خطة عمل لتوعية الطلاب المستهدفين وتحفيزهم على الإشتراك فى هذه المسابقة الضخمة بمعاونة معلميهم والاخصائى الاجتماعى بكل مدرسة فى أقرب وقت ممكن.

وأضافت وكيل الوزارة أن المدارس الحكومية بالمحافظة غنية بالطلاب أصحاب المواهب المتميزة وعلينا تسليط الضوء عليهم وصقل وتنمية مواهبهم بأسس علمية لضمان الاستدامة وذلك بالاستعانة بالبرامج الأثرائية.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام، إلى أن المسابقة ستبدأ في نوفمبر المقبل، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، وتهدف لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبتكرين بغرض تهيئة الأجواء المناسبة لهم وتدريبهم بالشكل اللائق وصولا لنماذج مشرفة منهم مستقبلا.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتشكيل لجنة من الجهات التعليمية والتنفيذية والفنية والثقافية بالمحافظة، مع دورية الإنعقاد شهريا لمتابعة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بالتقديم للمسابقة، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لاختيار عددًا كبيرًا من العناصر الموهوبة في كافة المجالات، وتقديم كافة سبل الدعم لهم خلال المسابقة.