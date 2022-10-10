"تعليم المنيا" تناقش سرعة الانتهاء ميكنة رواتب العاملين بالتعليم

عقد المهندس حمدى السيد إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية التسع، ومسئولى إدارات الحسابات بالإدارات التعليمية، بحضور الدكتور صفوت، جارح وكيل المديرية، وأشرف برسوم، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، حيث ناقش سرعة الانتهاء من ميكنة مرتبات العاملين بتعليم المنيا مع دقة احتساب مستحقاتهم وقاعدة بيانات دقيقة بالأجور الخاصة بهم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على سرعة الانتهاء من إدخال بيانات العاملين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بسرعة الانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية 2022 عبر نظام "Payroll" بما يُسهم فى تعزيز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وفقًا لرؤية "مصر 2030"، ويُساعد فى حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.