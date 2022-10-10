تعليم القليوبية: ممنوع الضرب بالمدارس والتعامل الحسن مع أولياء الأمور والمعلمين

القليوبية إبراهيم سالم

اجتمعت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، مع مديري الإدارات التعليمية، واستهلت اجتماعها بتهنئتهم بنصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ضم الاجتماع قيادات العملية التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية بنطاق محافظة القليوبية، والصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وإبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة.

وخلال الاجتماع أكدت مدير المديرية، علي مجموعة من النقاط الهامة وهي ممنوع الضرب نهائيا داخل المدارس، وسرعة الإبلاغ عند حدوث أي مشكلة حتي يتسني لنا حلها علي وجه السرعة، وضرورة تفعيل دور الأنشطة بمختلف أنواعها، صيانة وإصلاح الديسكات عن طريق مدارس التعليم الفنى، والتعامل الحسن مع أولياء الأمور، والتعامل الحسن مع المعلمين والإداريين داخل الحقل التعليمي.

ووجهت مدير المديرية، الاهتمام بالطلاب الفائقين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين، وتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي لهم وتوسيع دائرة ممارسة الأنشطة المدرسية والمشاركة في المسابقات بدمج قرنائهم من الطلاب معهم لتوسيع قاعدة الاستفادة ونقل الخبرات وتشجيع الطلاب على العمل بروح الفريق الواحد، كما أكدت على مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بضرورة المتابعة الجيدة للمدارس وتكثيف فرق المتابعة علي المدارس.

وأكدت سماح إبراهيم، علي دمج التكنولوجيا وقنوات مدرستنا بالبرنامج الدراسي وتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمدارس، وضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.