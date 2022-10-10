اليوم السابع
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تعرف على فترات صوم الكنائس لعيد الميلاد المجيد

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:00 ص
تعرف على فترات صوم الكنائس لعيد الميلاد المجيد احتفال الكنائس بعيد الميلاد
كتب ــ محمد الأحمدى

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تختلف العديد من الكنائس في مواعيد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فيبدأ الأقباط السريان الأرثوذكس صوم الميلاد يوم 15 ديسمبر المقبل، لمدة 10 أيام تنتهى فى عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربى.

وخلال السطور التالية ننشر مدة صيام عيد الميلاد فى الكنائس المختلفة.

1 - حافظت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدة الصوم الأربعين يوماً مع إضافة 3 أيام لصوم حادثة نقل جبل المقطم، بذلك تكون مدة الصوم 43 يوما، بدءاً من السادس عشر من شهر هاتور القبطى (نوفمبر يوليانى) حتى الثامن والعشرين من شهر ( يناير يوليانى).

2 - كنيسة الروم الأرثوذكس تبلغ مدة الصوم بها 40 يوماً، بدءاً من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، ويكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

3 - كنيسة الروم الكاثوليك، اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته 15 يوماً، بدءاً من العاشر من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

4 - كنيسة السريان الأرثوذكس، اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته 25 يوماً، بدءاً من الأول من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، ويكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

5 - الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية حافظت على مدة الصوم الأربعين يوماً بدءاً من السادس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس من يناير. الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في السادس من شهر يناير.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

صوم الكنائس لعيد الميلاد



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