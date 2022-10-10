تعرف على تفاصيل منشآت الحماية من السيول فى الصعيد

كتبت ــ أسماء نصار

نفذ قطاع التوسع الأفقى بوزارة الرى خلال العام المالي 2022/2023 حوالى 71 عملا صناعيا بقيمة إجمالية 973 مليون جنيه هذه الأعمال تتنوع ما بين " 14 سدا و27 بحيرة صناعية و 3 أحواض تهدئة و25 جسر حماية و2 حاجز توجيه" وذلك لحماية المدن والقرى والبنية التحتية من أخطار السيول بمحافظات "سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، القاهرة" .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل.

‎1- فى محافظة القاهرة تم تنفيذ 3 أعمال صناعية بوادى الجبو لحماية مدينة 15 مايو والبنية التحتية بالمنطقة من أخطار السيول وتلك الأعمال عبارة عن ( 2سد ، 1 حاجز توجيه ) بقيمة 57.6 مليون جنيه.

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‎2- فى محافظة الجيزة يتم تنفيذ 37 عملا صناعيا عبارة عن "سد ، 18 بحيرة صناعية ، 2 حوض تهدئة ، 16 جسر حماية " بقيمة 408.3 مليون جنيه وتلك الأعمال بأودية "أطفيح ، الديسمى، المنشى ، الودى ، الكريمات" وذلك بهدف حماية مدينة اطفيح وقرى الديسمى ومنطقة الودى والصف وقرية المنشى والقرى بمنطقة الكريمات والبنية التحتية بتلك المناطق من أخطار السيول.

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‎3- فى محافظة بنى سويف يتم تنفيذ 16 عملا صناعيا بوادى سنور عبارة عن "8 بحيرات صناعية ، 8 جسور حماية " بقيمة 387.7 مليون جنيه وذلك لحماية قرية سنور والبنية التحتية بالمنطقة من أخطار السيول.

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‎4- محافظة المنيا يتم تنفيذ 3 أعمال صناعية "بحيرة صناعية ،حوض تهدئة ، جسر حماية " بوادى الشيخ بقيمة 49.3 مليون جنيه وذلك لحماية قرى زاوية الجدامى و والبنية التحتية بالمنطقة من اخطار السيول.

‎5-فى محافظة سوهاج يتم تنفيذ 7 أعمال صناعية "تدعيم وترميم 7 سدود " بقيمة 48.6 مليون جنيه لحماية منطقة وادى قصب.

‎6- فى محافظة أسيوط يتم تنفيذ عدد 3 سد لحماية دير الأمير تادرس وذلك بقيمة 14.9 مليون جنيه ، كما أنه جارى التنسيق مع المحافظة لإزالة المعوقات الموجودة بمنطقة عزبة الشيخ سعيد لتنفيذ سد وحاجز توجيه بقيمة 6.6 مليون جنيه.

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