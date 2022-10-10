تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة ورفع المخلفات والتراكمات بالمنصورة

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة فى كل من سندوب وسوق ستوتة وأعمال رفع المخلفات والتراكمات على الطريق الدائرى بالمنصورة.

وفى هذا الصدد قال رئيس حى غرب المنصورة انه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" فقد تم متابعة أعمال الرصف التى يتم تنفيذها ضمن أعمال تطوير المناطق الغير مخططة مشيرا أنه يتم تطوير عدد منطقتين بالمنصورة هما منطقة سندوب ومنطقة سوق ستوته وتتضمن الأعمال استكمال المرافق بالمناطق المذكورة وتشمل تنفيذ اعمال صرف صحى ومياه شرب وغاز طبيعى وبعد الانتهاء منها يتم تنفيذ أعمال رصف للشوارع اكبر من عرض 6 أمتار وكذا تركيب بلاط انترلوك للشوارع أقل من عرض 6 أمتار.

وأضاف رئيس الحى انه تم متابعة أعمال رفع وتسوية التراكمات على الطريق الدائرى وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى الذى قام بتوفير حفار وقامت الوحدة المحلية لرئاسة الحى بتوفير لودر وسيارات حيث تم رفع التراكمات وتسوية الموقع حفاظا على الشكل الحضارى لمدخل مدينة المنصورة.

هذا وقد أكد "مختار" على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كافة القطاعات التنفيذية.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومى لتطوير المناطق غير المخططة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.