اليوم السابع
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تصديري الأدوية: المؤتمر الاقتصادي يفتح باب الحوار لمعالجة تحديات الصناعة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:35 م
تصديري الأدوية: المؤتمر الاقتصادي يفتح باب الحوار لمعالجة تحديات الصناعة الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية
كتب إسلام سعيد

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قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح باب الحوار أمام القطاع الصناعي من أجل الوصول إلي مقترحات تنهض بالصناعات المختلفة وكذلك صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات في ظل رؤية للنهوض بصادرات مصر وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.
 
وأضاف الدكتور ماجد جورج في تصريحات خاصة، أن هناك عدة  مقترحات للنهوض بحركة التصدير منها ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وتشجيع الاستثمار الذي يهدف إلي خلق قيمة مضافة وتشجيع الصناعة الوطنية.
 
وأكد على أن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية وكذلك التصدير تحتاج إلي مزيد من التسهيل على المصنعين والحد من البيروقراطية من أجل خلق أنسياب في حركة البضائع والمنتجات المصدرة، مشيدا بالمؤتمر الاقتصادي المرتقب 23 أكتوبر الجاري وأنه سيكون فرصة لعرض التحديات ومناقشة إيجاب حلول لها.

المؤتمر الاقتصادي

انعقاد المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي في مصر

موعد المؤتمر الاقتصادي



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