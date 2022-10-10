تربة زلطية وتركيب بلدورات وانترلوك بشوارع مدينة منفلوط ضمن خطة التطوير

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه تم وضع تربة زلطية ودكها بشارعي جناين أيوب وأبو منديل بمدينة منفلوط تمهيدًا لرصفهما فضلاً عن تركيب بلدورات وبلاط انترلوك وإنشاء أرصفة لعدد من الشوارع من بينها شارع المحطة وبجوار بنك مصر وبمنطقة حي السلام عقب انتهاء من أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق ضمن خطة التجميل الموضوعة مسبقاً، وذلك بمشاركة مسئولي الإدارات، والنظافة والرصف والاشغالات بالمركز وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع الهام وتوجيه المستمر بتنفيذ الرصف وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة وتشديده بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميداني لمتابعة مراحل ومعدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول حتى الانتهاء من تلك الأعمال.
تطوير ورفع كفاءة شوارع بمنفلوط (11)
تطوير ورفع كفاءة شوارع بمنفلوط (10)
تطوير ورفع كفاءة شوارع بمنفلوط (6)
تطوير ورفع كفاءة شوارع بمنفلوط (7)
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