تربة زلطية وتركيب بلدورات وانترلوك بشوارع مدينة منفلوط ضمن خطة التطوير

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ خطة التطوير، والرصف بمراكز وقرى المحافظة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم وتسهيل الحركة والنقل والانتقال تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين، وتطوير الخدمات بكافة القطاعات لافتاً إلى استكمال أعمال وضع تربة زلطية وتركيب بلدورات وانترلوك بعدد من الشوارع بمدينة منفلوط ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة وفقاً للمواصفات والمعايير الموضوعة والإمكانات المتاحة والمتوفرة.

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه تم وضع تربة زلطية ودكها بشارعي جناين أيوب وأبو منديل بمدينة منفلوط تمهيدًا لرصفهما فضلاً عن تركيب بلدورات وبلاط انترلوك وإنشاء أرصفة لعدد من الشوارع من بينها شارع المحطة وبجوار بنك مصر وبمنطقة حي السلام عقب انتهاء من أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق ضمن خطة التجميل الموضوعة مسبقاً، وذلك بمشاركة مسئولي الإدارات، والنظافة والرصف والاشغالات بالمركز وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع الهام وتوجيه المستمر بتنفيذ الرصف وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة وتشديده بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميداني لمتابعة مراحل ومعدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول حتى الانتهاء من تلك الأعمال.