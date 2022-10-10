تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و460 شاحنة و32 سيارة.

شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، و153 شاحنة و4 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و307 شاحنات و28 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة أمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين سينا وعمان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 830 راكبا بموانئها.