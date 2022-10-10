تحرير 876 مخالفة فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية،حملة مروية مكبرة تحت أشراف اللواء حازم سامى مدير الأمن، واللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، والتى وأسفرت الحملة عن تحرير 33 حالة سحب تراخيص، ضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات، 94 حالة انتظار، 822 مخالفة على نموذج 129.
وكانت الإدارة العامة للمرور بمديرية امن المنوفية، قد شنت حملة مكبرة للبدء فى سحب مركبات التوك توك من شوارع المحافظة، حيث شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم تشديد الكمائن المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط التكاتك المارة بهذه المناطق الرئيسية والحيوية، حيث باشرت الحملة التى أشرف عليها العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة لمرور المنوفية والعقيد تامر الاقصرى وكيل إدارة مرور المنوفية، جهودها للتوسع فى ضبط وسحب المركبات بأحياء مدينة شبين الكوم ومنها حى شرق وحى غرب المدينة، حيث استهدفت الحملات المواقف العشوائية التى اتخذها أصحاب مركبات التوك توك للتجمع من خلالها.
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 من مركبات التوكتوك بمراكز محافظة المنوفية، وملاحقة المركبات التى تسير بزمام المدن والأحياء الرئيسية.
تحرير 876 مخالفة فى حملة مكبرة بالمنوفيةالإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:28 ص
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شنت مديرية أمن المنوفية،حملة مروية مكبرة تحت أشراف اللواء حازم سامى مدير الأمن، واللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، والتى وأسفرت الحملة عن تحرير 33 حالة سحب تراخيص، ضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات، 94 حالة انتظار، 822 مخالفة على نموذج 129.
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