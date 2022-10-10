اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:55 م
أكرم القصاص
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تحرير 172 إنذارًا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم محصول الأرز

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:39 م
تحرير 172 إنذارًا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم محصول الأرز زراعة الأرز
البحيرة - فريق المحافظات

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية للتأكيد على توريد الأرز المحلى للموسم الحالى لتجنب المسائلة القانونية.
 
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود برئاسة محمد كجك بتحرير 172 إنذارا ضد مخالفى توريد الأرز الشعير بإيتاى البارود؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
 وتضمنت محاضر المخالفات "20 إنذارا بجمعية جبارس قبلى - 20 إنذار جمعية العساكرة - 20 إنذارا بجمعية التوفيقية -12 إنذارا بجمعية برقامة - 12 إنذارا لجمعية أبراك - 20 إنذارا لجمعية كفر عسكر - 18 إنذارا لجمعية علوانى الناقورى - 60 إنذارا لجمعية معنيا" .

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