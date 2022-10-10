تجديد حبس 3 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين فى مصر الجديدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم)، بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور 3 أشخاص "غير معلومين لديها" وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وإدعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات (محلية – أجنبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عدد 4 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.