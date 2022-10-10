اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين باستدراج شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بحلوان

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:48 ص
تجديد حبس المتهمين باستدراج شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بحلوان كلابش، ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة  حلوان، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة استدراج مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.
 
وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (عاملين وشقيقة أحدهما، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) لقيام الأخيرة باستدراجه لمسكن أحدهم الكائن بدائرة القسم لإتمام عملية بيع شقة ملكه والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع (2) إيصال أمانة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبحوزتهم (2) إيصال أمانة المشار إليهما، وبمواجهتهم أمام اللواء علاء بشندي اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المُبلغ منذ عام بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى.
 

 

 

 


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