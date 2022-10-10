تأجيل محاكمة عامل دليفري متهم بقتل شاب فى الجيزة لجلسة 11 ديسمبر

كتب سليم على

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة سائق دليفري، لاتهامه بقتل عاطل أثناء مشاجرة في ميدان سفنكس، لجلسة 11 ديسمبر المقبل.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط متوفي يميدان سفنكس، وبالانتقال والفحص تبين وفاة المجني عليه " م. إ"، 36 سنة ، حاصل علي دبلوم تجارة ، متاثرا باصابتة بطعنة أسفل الرقبة وأعلي منتصف الصدر ياستخدام سكين ضبط بحوزة المتهمان كلا من " ا.س" 25 سنة دليفري بمحل كشري سبق إتهامة في القضية 1380 لسنة 2020 إداري العجوزة " تحريض فتاه على الهرب "، وسيدة تدعي "ن ع" 18 سنة ، بدون عمل.

وقال شهود الواقعة من مشاهدتهما للمتهم الأول حال إصابتة للمجني عليه المتوفي بالسكين المضبوط في الحادث .

وكشفت التحريات ، حدوث مشاجرة بمكان الواقعة بين المتهمان ، تدخل علي اثر تلك المشاجرة أحد الاشخاص لم تتوصل التحريات إلي تحديده والمجني عليه الذي توفي اثر إصابته التي أحدثها المتهم الأول.