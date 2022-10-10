"بيطري المنوفية": الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع يوم الأثنين الموافق 3 أكتوبر الجارى والتى انطلقت أعمالها في 14 يوليو الماضى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ (317) ألفا و(629) رأسا من الماشية والأغنام.

وأشار الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة أن تلك الحملة تأتي ضمن في جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، موضحاً أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، لافتاً إلى أن الحملة ساهمت في إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يجري توفيرها، موجها شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من مجهودات ودعمه اللوجستي للحملة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أمام عمل اللجان لتحقيق الخطة المستهدفة.

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.