"بيطرى الأقصر" تشكل لجان لتحصين وفحص الأغنام والماعز والمواشى بمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وتم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية مكونة من كل من الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت ورئيس اللجنة، والدكتورة الشيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بارمنت المقام في منطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت، وتم تنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي النشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك تزامناً مع انطلاق الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

كما قامت اللجنة بتوعية المواطنين ومربى وتجار الماشية بهذه الأمراض الوبائية وخطورتها، وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريف المواطنين بهذه الأمراض الوبائية من حيث أعراضها على الحيوانات المصابة وطرق نقلها ومصادر العدوى بها، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، حيث تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر بتكثيف لجان التحصين ضد الأمراض الوبائية ولجان التقصى والترصد الوبائي النشط بهذه الأسواق، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بمربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



بيطرى الأقصر تشكل لجان لتحصين وفحص الأغنام والماعز والمواشي فى أرمنت



بيطرى الأقصر تشكل لجان لتحصين وفحص الأغنام والماعز والمواشي



تحصين وفحص الأغنام والماعز والمواشي فى سوق أبو قليعي بمدينة أرمنت



تشكيل لجان لتحصين وفحص الأغنام والماعز والمواشي فى سوق أرمنت