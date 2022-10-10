اليوم السابع
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بوتين يحذر من رد قاسٍ إذا استمرت كييف فى ارتكاب العمليات الإرهابية فى روسيا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:17 م
بوتين يحذر من رد قاسٍ إذا استمرت كييف فى ارتكاب العمليات الإرهابية فى روسيا بوتين
وكالات الأنباء

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بدأ الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اجتماعا ميدانيا مع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الروسى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وخلال الاجتماع، هدد بوتين النظام الأوكرانى برد صارم على أى هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا على أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد.

وأبلغ أعضاء مجلس الأمن الروسى بالتحقيق فى حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابى يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.

وأشار بوتين إلى أنه فى اليوم السابق، أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولى للتحقيق في التخريب على جسر القرم.

وقال بوتين: حسبما نقلت "سبوتنيك الروسية، "تشير بيانات فحوصات الطب الشرعي وغيرها، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن الجناة عملاء يتبعون أوكرانيا".

وأشار بوتين إلى أن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية، مثل جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا.

 


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