بوتين يجتمع بمجلس الأمن الروسى بعد يومين من تفجير جسر القرم

كتبت ريم عبد الحميد

يعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم، الاثنين، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسى، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف لوكالة تاس.

وقال بيسكوف إنه من المقرر أن يعقد الرئيس الروسى اجتماعه مع المجلس، دون أن يحدد ما إذا كان ما حدث يوم السبت الماضى من تفجير جسر القرم سيتم مناقشته فى الاجتماع.

وكان انفجار دوى السبت على جسر القرم، حيث انفجرت شاحنة مفخخة واشتعلت النيران في 7 خزانات وقود بقطار يسير بجوار الجسر، ما أدى إلى انهيار قسمين من جسر القرم ولم تتضرر دعائمه.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير جسر القرم، الذي وقع السبت.، ووصف بوتين، تفجير جسر القرم بانه عمل إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الهامة للغاية لروسيا الاتحادية.

وقال الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية "إن الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية هي من نفذ عملية تفجير جسر القرم.. أن العمل الإرهابي، الذي استهدف جسر القرم، كان يهدف إلى تدمير البنية التحتية للبلاد".

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن أوكرانيا مسئولة عن تدبير العمل الإرهابي على جسر القرم.