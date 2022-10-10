وقال بوتين، خلال اجتماع مع محافظي المناطق الروسية المنتخبين حديثا، اليوم الاثنين، "نحن ملزمون باستخدام تحديات الضغط الخارجي لصالحنا، لقد ناقشنا هذا بالفعل مع العديد من الزملاء من أجل تعزيز سيادة الدولة، ونحتاج إلى العمل لتعظيم وتحقيق إمكاناتنا الخاصة العلمية في الصناعية والتكنولوجيا".

وأضاف الرئيس الروسي: "أن السلطات الفيدرالية الروسية تعمل بنشاط في هذا الاتجاه، ولكن الكثير يعتمد أيضا على قادة المناطق وفرقهم"، مشيرا إلى أن العقوبات تتطلب توطيد وتماسك المجتمع، بما في ذلك لمساعدة مناطق جديدة في روسيا.. ودعا بوتين مجددا لتصحيح الأخطاء في عملية التعبئة الجزئية، التي أُعلنت في 21 سبتمبر الماضي.