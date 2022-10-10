اليوم السابع
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بسبب أعمال الصيانة.. "تاون جاس" لسكان الوراق: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:19 ص
بسبب أعمال الصيانة.. "تاون جاس" لسكان الوراق: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غاز منازل - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام باعمال صيانة بنظام إضافة الرائحة بمحطة الوراق، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء فى الساعه  الرابعة مساء.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.
 

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