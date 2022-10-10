برسالة "‏USA OFFLINE‏".. هجمات إلكترونية تعطل مواقع 14 مطارا أمريكيا

كتبت نهال أبو السعود ‏

تم تعطيل العديد من مواقع المطارات الأمريكية بشكل مؤقت صباح اليوم الإثنين بعد ‏هجوم إلكتروني ورد أن مجموعة القرصنة ‏Killnet‏ التي يزعم أنها مدعومة من روسيا ‏نفذتها، وفقًا لتقارير إخبارية.‏

ذكرت شبكة ‏CNN‏ أن المواقع الالكترونية لمطاري أتلانتا ولوس أنجلوس الدوليين كانا ‏من بين 14 موقعًا إلكترونيًا للمطارات تأثرت بالهجوم.‏

وقال المطار في تغريدة تم حذفها الآن: "موقع ‏ATL (atlcom)‎‏ يعمل بعد حادث في ‏وقت مبكر من صباح اليوم جعله غير متاح للجمهور التحقيق في سبب الحادث جار. ولم ‏تتأثر العمليات في المطار في أي وقت ".‏

في الأسبوع الماضي ، أعلنت ‏Killnet‏ أيضًا مسؤوليتها عن تعطيل العديد من مواقع ‏الويب الحكومية الأمريكية ، بما في ذلك في كولورادو وميسيسيبي وكنتاكي.‏

نشرت مجموعة القرصنة على قناتها على موقع تليجرام قائمة بمواقع الانترنت ‏الحكومية التي خططت لاستهدافها مع انقطاع الخدمة، تضمنت القائمة أيضًا صفحات ‏حكومية من فلوريدا وألاباما وديلاوير وهاواي ، من بين ولايات أخرى.‏

ونشرت المجموعة أيضًا صورة على القناة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "‏USA ‎OFFLINE‏" و "‏F‏ - الناتو" على رسم لانفجار نووي محيط بتمثال الحرية.‏

كما أعلنت كيلنت مسؤوليتها عن شن هجمات إلكترونية ضد الدول الأعضاء في الناتو بما ‏في ذلك إستونيا وليتوانيا.‏