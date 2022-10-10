اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:20 م
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بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي بالمنيا.. صور

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:07 م
بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي بالمنيا.. صور بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي
المنيا- حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة السير والحد من وقوع الحوادث.

وفي ذلك السياق، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي بين ديرمواس وملوي، الوصلة من "دلجا – تونا الجبل" وذلك بطول 3 كم تحت اشراف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

أكد رئيس المركز على تذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة لإتمام أعمال الرصف تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ الذي شدد على الانتهاء من تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة اثناء أعمال الرصف.

بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي بالمنيا (1)
بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي بالمنيا (1)

 

بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي بالمنيا (2)
بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي  

 

بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي بالمنيا (3)
بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي بالمنيا (3)

 


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