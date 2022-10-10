بايدن يدين الضربات الروسية فى أوكرانيا.. ويؤكد: بوتين سيحاسب ‏

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضربات الصاروخية للجيش الروسي في كييف ومناطق متعددة من أوكرانيا، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا وسط الحرب المتصاعدة.
وقال بايدن، "هذه الهجمات تعزز التزامنا بالوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.. إلى جانب حلفائنا وشركائنا ، سنواصل فرض تكاليف على روسيا لعدوانها ومحاسبة بوتين وروسيا على فظائعها وجرائم الحرب، وتقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية للدفاع عن بلادهم وحريتهم".
أطلقت روسيا الصواريخ ردا على ما يبدو على هجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم وأطلق ما لا يقل عن 83 صاروخا على أوكرانيا يوم الاثنين.
كما دعا بايدن ، في بيانه ، روسيا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وإخراج قواتها من البلاد، وقدم تعازيه في الضحايا واصفا القتل بانه لا معنى له. لقى ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات يوم الاثنين ، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.
وقال بايدن: "إنهم يظهرون مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب السيد بوتين غير الشرعية على الشعب الأوكراني".
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