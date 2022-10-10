كتب أحمد عرفة

قالت وكالة ريا نوفوستي، إن هناك انفجارات في ساحة تدريب عسكرية في مدينة أوديسا بأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن المبنى الذي يضم القنصلية الألمانية في العاصمة الأوكرانية، تعرض لضربة صاروخية روسية.

وضرب عدد من الصواريخ وسط كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مع تسجيل أولى الانفجارات في ملعب وبالقرب من جامعة كييف الوطنية.

وبشكل منفصل في نفس الإحاطة الحكومية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن ألمانيا تتوقع تسليم نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قريبًا جدًا وتسليم ثلاثة أنظمة أخرى العام المقبل، دون إعطاء جداول زمنية محددة.