انطلاق مؤتمر "الاختبارات الجينية والتنبؤ بالمستقبل الرياضي" بجامعة الإسكندرية

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمى والذى يحمل عنوان "الاختبارات الجينية والتنبؤ بالمستقبل الرياضي" اليوم الاثنين والذى يقام تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة – رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أشرف الغندور- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بلال – عميد الكلية، وقدم المؤتمر الدكتور محمد كمال – وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مفتتحين المؤتمر بالسلام الجمهورى المصرى، تلاه عرض أغنية وطنية لتزامن انعقاد المؤتمر فى شهر انتصارات أكتوبر العظيمة.

وتحدثت الدكتورة دعاء جنينة استشارى التغذية العلاجية وجراحات السمنة، ممثل رابطة أطباء التغذية العلاجية، وأيضا أستاذ التغذية بمعهد البحوث الطبية والتى أعربت عن مدى امتنانها لتواجدها ضمن هذا الصرح الرياضى الكبير.

وقال الدكتور محمد بلال – عميد كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية أنه فى هذا العام صدر أول قسم للمهنة لخريجى التربية الرياضية والذى يشمل على الاحترام والاحترافية فى المهنة والتطوير والذى صدر لأول مره فى حفل الخريجين الدفعة 66 لهذا العام.

وأعلن عن إنشاء برنامج مميز لتخريج مدرب محترف مع عدة جامعات أجنبية، وإنشاء مركز الطب الرياضى وبحوث الأداء الحركى داخل الكلية والذى يدعم الطب الرياضى بكافة تخصصاته لعمل تناغم بين القطاع الطبى والقطاع الرياضى، وذلك بالتعاون مع الدكتور أكرم الداودى – استشارى جراحة العظام والمناظير. حيث يعد ذلك إنجاز لم يحدث من قبل واستمر العمل عليه منذ عام تقريبا.

وأضاف عميد الكلية أن ما يميز كلية التربية الرياضية أبوقير أن الأجيال تسلم الراية لبعضها البعض لتكملة المسيرة الناجحة، شاكراً جميع عمداء الكلية السابقين لما بذلوه من جهد وعطاء لإعلاء راية الكلية، موضحا أن الأجيال الجديدة مستمرة فيما بدأته الإدارات السابقة لاستمرار الارتقاء بالكلية عالياً.