انطلاق فعاليات المؤتمر العام لمفوضية الزلازل للدول الأفريقية والآسيوية بالغردقة

شهد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد، اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر العام لمفوضية الزلازل للدول الأفريقية والآسيوية، والذى يقام بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 حتى 13 اكتوبر الجارى بحضور 140 متخصصاً وعالماً فى مجالات الزلازل وعلوم الأرض.

وخلال كلمته رحب السكرتير المساعد بجميع الحضور، ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ومتمنياً لهم إقامة سعيدة بمدينة الغردقة الساحرة، معرباً عن سعادته بإقامة هذا المؤتمر على أرض المحافظة الساحلية بحضور كوكبة من العلماء والباحثين، مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر الذى يأتى على هامش استضافة مصر لأعمال قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ومن جانبه أشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هذا المؤتمر يحظى بدعم من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية فى النمسا، والرابطة الدولية للزلازل وفيزياء باطن الأرض بالنرويج، والمركز الدولى للفيزياء النظرية بإيطاليا، مؤكداً أن عدد الحضور بلغ 140 متخصصاً وعالماً فى مجالات الزلازل وعلوم الأرض، على رأسهم رئيس المفوضية الآسيوية لعلم الزلازل، وعدداً من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية فى مصر والدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

كما اضاف القاضى أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور الهامة والتى تشمل المخاطر الزلزالية والحد من آثارها، والدرع العربى والاخدود الإفريقى العظيم، والطرق الحديثة لرصد تحركات القشرة الأرضية والاستشعار عن بعد وتفجيرات ودراسات المحاجر، مشيراً أنه يقام على هامش المؤتمر معرض للشركات الدولية التى تعمل فى مجال تصنيع الأجهزة الجيوفيزيائية بصفة عامة، وأجهزة الرصد الزلزالى وقياس الاهتزازات الأرضية بصفة خاصة، وكذلك أنظمة الرصد المبكر للزلازل والتسونامى.