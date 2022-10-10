انطلاق فاعليات مسابقة دورى المعلومات والنوابغ بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم فعاليات المسابقة الكبرى فى دورى المعلومات والنوابغ "عباقرة جامعة طنطا"، وذلك لاختيار الطلاب الممثلين للجامعة فى المسابقات على مستوى الجامعات، استعدادًا للموسم الخامس لمسابقة "عباقرة الجامعات" ومسابقة " ابداع 11"، تحت رعاية وزراة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع قناة القاهرة والناس، وذلك فى إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاماً على إنشائها.

أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لطلابها، موضحاً أن الجامعة تعمل دائما على تنمية قدرات طلابها وتأهليهم للمشاركة فى المسابقات وحصد المراكز المتقدمة، مشيراً إلى أن فريق عباقرة جامعة طنطا فاز بمسابقة "العباقرة" على مستوى الجامعات المصرية موسمين على التوالى، كما فازت الجامعة بالمركز الأول بدورى المعلومات بمهرجان ابداع الموسم العاشر.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن 500 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة تقدموا لإجراء الاختبارات المؤهلة، موضحاً أن الاختبارات شملت 150 سؤالاً فى مجالات متنوعة، فى زمن ساعة؛ لتقيس سرعة البديهة وقدرات الطالب فى مجالات الجغرافيا، والتاريخ، والفن، والعلوم، والآداب، والمعلومات العامة، والرياضة، والقدرات الذهنية، وغيرها.

ومن جانبه أكد محمد القصير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب أن الجامعة تعمل دائما على توفير بيئة مناسبة لاجراء الاختبارات أثناء المسابقة، مشيداً بالجهود المبذولة من لجنة اختيار الفريق التى ضمت الدكتور سمير علي، الدكتور حمزة خليل، المهندس إسلام النويهي، كما أشاد بجهود إدارة النشاط الثقافى برئاسة مصطفى منصور، وموظفى الإدارة العامة لرعاية الشباب، فى تنظيم المسابقة.

وقد أسفرت النتائج وفقا للائحة المسابقة عن فور، الطالب محمد شادى بكلية طب أسنان، والطالب أحمد جمال، بكلية الطب، والطالب مينا لويس بكلية الصيدلة، والطالب عبدالله محمد عبد العزيز بكلية الحقوق، والطالبة إسراء عبد الغنى بكلية الطب، والطالبة وعد ثروت، بكلية التربية، والطالبة نجوى راضى بكلية الطب، والطالبة مريم السيد بكلية التربية.