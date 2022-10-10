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انخفاض طفيف فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1095 جنيها

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:57 ص
انخفاض طفيف فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1095 جنيها صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، مستهل تعاملات الأسبوع تراجع 5 جنيهات لتسجل الأسعار هبوط بالتعاملات الصباحية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1095 جنيها بدون إضافة مصنعية.
 
سعار الذهب اليوم:
 
عيار 18 يسجل 939 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 1095 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 1252 جنيها.
 
أونصة الذهب 1886 دولارا.
 
وتشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذه
 
ورغم المخاوف المتعلقة بالركود، رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعات النمو الأمريكي في مذكرة بحثية متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1.9%، مقارنة بالنسبة 0.9% المتوقعة سابقًا، حيث تعد التقارير الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي والأوروبي مؤشر لتحرك أسعار الذهب.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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