اليوم السابع
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انخفاض بالحرارة وفرص سقوط أمطار وشبورة..تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:09 م
انخفاض بالحرارة وفرص سقوط أمطار وشبورة..تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل درجات الحراره - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل،  حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 
 
- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.
 
- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
- الإثنين 10 أكتوبر: 
 
شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
-  الثلاثاء 11 أكتوبر : 
 
شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
- من الأربعاء 12 أكتوبر إلى السبت 15 أكتوبر: 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .
 
 
 

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