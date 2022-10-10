اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:54 م
أكرم القصاص
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انتظام الملاحة فى ميناء الإسكندرية ووصول سلع استراتيجية على متن 41 سفينة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:13 م
انتظام الملاحة فى ميناء الإسكندرية ووصول سلع استراتيجية على متن 41 سفينة ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتم تداول 185780 طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 2348 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
 
وفي سياق متصل فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخول وخروج عدد 41 سفينة إلى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة ، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 37 سفينة.
 
 ووجه اللواء بحري  نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.

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