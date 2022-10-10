اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 7 رحلات طيران دولية

البحرالأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 7 رحلات طيران دولية، ضمن 108 رحلات أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل، وذلك مع تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين للاستمتاع بإجازاتهم بالبحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 108 رحلات طيران الوافدة خلال الأسبوع 105 رحلات دولية و3 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من 11 دولة منها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و18 من المطارات الإيطالية.

كما يستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع 20 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا.