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اليوم.. مطار الغردقة الدولى يستقبل 75 رحلة طيران تقل 11 ألف سائح

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:33 ص
اليوم.. مطار الغردقة الدولى يستقبل 75 رحلة طيران تقل 11 ألف سائح مطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الاثنين، 75 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر.

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 7 رحلات طيران دولية، ضمن 108 رحلات أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل، وذلك مع تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين للاستمتاع بإجازاتهم بالبحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 108 رحلات طيران الوافدة خلال الأسبوع 105 رحلات دولية و3 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من 11 دولة منها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و18 من المطارات الإيطالية.

 


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