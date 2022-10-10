اليوم السابع: الرئيس السيسى لأسر الشهداء: «لن ننساكم أبدا»

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، الرئيس السيسى لأسر الشهداء: «لن ننساكم أبدا».. وفيه: «البلد لو كانت راحت ما كانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص».. والشهداء دفعوا ثمنا كبيرا لحماية أمن واستقرار 100 مليون.. وزير الداخلية: ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ركيزة للوزارة.. ومصر تتقدم نحو الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسى..

الرئيس للخريجين: «خلوا بالكم من نفسكم واحرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز.. والدولة تتحرك فى تطوير قدراتها وأدائها ومهاراتها بدون ضوضاء».. وزير الداخلية: ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ركيزة للوزارة.. ومصر تتقدم نحو الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسى.. خريجو كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم: «أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة.. وأول مرة طالبات الشرطة ينفذن عرضا للحراسات الخاصة، والتفاصيل في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد



ـ 9 مليارات دولار صافى الاستثمار الأجنبى المباشر



ـ جذب الاستثمارات من أهم أهداف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة.. ووزيرة التخطيط: 6281 مشروعا أخضر ذكى.





ـ مشيدا بسياسات الرئيس السيسى.. الشيخ محمد بن راشد يعلن عن احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما من العلاقات المصرية – الإماراتية.



ـ اتحاد الكرة يطالب كلاتنبرج بإسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم مصري.





ـ انطلاق أسبوع القاهرة الخامس الأحد المقبل برعاية الرئيس السيسى.



ـ «المالية»: انطلاقة جديدة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة لصالح المواطنين.

ـ «الكهرباء» تستعد لبدء فصل الشتاء بتنفيذ خطة صيانة شاملة.. المتحدث باسم الوزارة: مراجعة كل خطوط النقل الهوائية والتأكد من عزل المهمات بشكل جيد.. ويؤكد: تطوير الشبكة جعلها قادرة على مواجهة أى تحديات.



