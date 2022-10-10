اليوم السابع
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"الهجرة والتعليم العالي" تعلنان نتائج اختبارات تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:58 م
"الهجرة والتعليم العالي" تعلنان نتائج اختبارات تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا وزارة الهجرة
كتب محمود راغب

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تنشر وزارة الهجرة، نتائج اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، للمرة الثالثة، وذلك في عدة كليات في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
 
يأتى ذلك في إطار التنسيق المُستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية،
 
وقد جاء ذلك على إثر الظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به هؤلاء الطلاب، في عدة تخصصات.
 
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.
 
مرفق نتائج الطلبة بأسمائهم والكليات والجامعات التي ينتمون إليها.
 
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الطلاب المصريين فى أوكرانيا

الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا



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