النيابة تحقق فى واقعة طعن شاب لزوجته وحماته شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تباشر نيابة المنتزه الجزئية بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعه طعن شاب لزوجته وحماته، فى منطقة المعمورة شرق الإسكندرية، واستدعاء شهود العيان فى الواقعة، واستجواب المتهم، بالإضافة إلى استجواب المجنى عليهم فى حالة تحسن حالتهم الصحية.

وكانت قد شهدت منطقة المعمورة البلد، حادثًا مأسويًا، بعدما أقدم زوج على طعن زوجته وحماته طعنات قاتلة، إثر خلافات بينهما بسبب طلب خلافات زوجية بينهما، وتم نقلهم للمستشفى فى حالة خطرة .

وبدأت الواقعة، عندما تلقى الللواء خالد البروي بلاغًا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوجود سيدتين غارقتين في دمائهما داخل مسكنهما الكائن بمنطقة المعمورة، شرقي الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، وتم نقل السيدتين إلى مستشفى أبوقير العام في حالة حرجة.

والتحريات الأولية بينت إن هناك خلافات بين المتهم وزوجته منذ حوالي عام ونصف، وطلبت الطلاق بسبب غيرته الزائدة وشكه بشكل مبالغ فيه والمتهم يوم الحادث ذهب إلى منزل المجني عليهما وبدأت مشادة بينهما انتهت إلى طعنهما طعنات قاتلة، وهما بالعناية المركزة بمستشفى أبوقير حتى الآن.

كما اكد شهود العيان انه فور طعنهم أخبر الجيران بالشارع أنه تخلص منهما وقتلهما فهرع الجيران ليشاهدا المجني عليهما غارقين في دمائهما.