النقل: وصول 4 ماكينات لحفر الخط الرابع للمترو نهاية الشهر الجارى

كتب ـ سيد الخلفاوى

استقبل المهندس كامل الوزير- وزير النقل، فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال النقل في مصر أهمها مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالي اطوالي حوالي 2000 كم، وكذلك مشروعات إنشاء الأنفاق في القاهرة الكبرى أو أسفل قناة السويس عن طريق ماكينات الحفر الموردة من شركة هيرنكنشت الألمانية، لافتا إلى أن الماكينات الأربع التي تم التعاقد عليها مع شركة هيرنكنشت الألمانية لحفر الخط الرابع للمترو سيتم شحنها من ألمانيا لتصل مصر مع نهاية هذا الشهر، معرباً عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية.

وأكد السفير الألماني بالقاهرة عن سعادته بتقدير الشعب المصري والحكومة المصرية لألمانيا وللصناعات الألمانية، مشيرا إلى التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات مثل التعليم والصناعة والطاقة والنقل، وإلى الحرص من الجانب الألماني على زيادة حجم التعاون المشترك.

ثم استعرض وزير النقل التقدم في معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع ( العين السخنة / العلمين / مطروح/ الفيوم )، حيث أكد على أن الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر والأخوار والتي تنفذها كبرى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وبالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع تسير وفقاً للخطة الزمنية، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا في معدلات تنفيذ القطاع الأول الذي سوف يتم تسليمه إلى شركة سيمنز الألمانية العالمية في الموعد المتفق عليه للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع بعد انتهاء الأعمال المدنية، مضيفا أنه سيتم تدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

وأكد السفير الألماني في ختام الاجتماع، أن المستشار الألماني والحكومة الألمانية وشركة سيمنز حريصين على تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر.