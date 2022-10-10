المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية تنظم احتفالية بالمولد النبوى وذكرى نصر أكتوبر

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، احتفالية الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة و التي أقيمت بقاعة المسرح بمكتبة مصر العامة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

و ذلك بحضور فضيلة الشيخ أحمد البيومي وكيل المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، الشيخ أشرف السعيد رئيس لجنة الوعظ و الإرشاد بالأزهر الشريف، و لفيف من القيادات و الطلبة و الطالبات بالأزهر الشريف بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية.

و قد بدء الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم ، و الاستماع للإنشاد الديني عن مولد أعظم الخلق، النبي محمد صلَّى الله عليه و سلم، بالإضافة إلى إلقاء بعض من الأبيات الشعرية و التي تحث و تعظم من قيم الولاء و الانتماء لمصرنا الغالية و تجسيد لبعض قيادات الجيش المصري و التي ضحت بأرواحها فداءً لوطننا الحبيب و ذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 من نصر أكتوبر المجيد.

وفي نهاية الاحتفال، تم إهداء درع تكريم من الأزهر الشريف للمحافظة.