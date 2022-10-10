المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية تنظم احتفالية بالمولد النبوى وذكرى نصر أكتوبر

شهد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، احتفالية الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة و التي أقيمت بقاعة المسرح بمكتبة مصر العامة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.
و ذلك بحضور فضيلة الشيخ أحمد البيومي وكيل المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، الشيخ أشرف السعيد رئيس لجنة الوعظ و الإرشاد بالأزهر الشريف، و لفيف من القيادات و الطلبة و الطالبات بالأزهر الشريف بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية.
و قد بدء الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم ، و الاستماع للإنشاد الديني عن مولد أعظم الخلق، النبي محمد صلَّى الله عليه و سلم، بالإضافة إلى إلقاء بعض من الأبيات الشعرية و التي تحث و تعظم من قيم الولاء و الانتماء لمصرنا الغالية و تجسيد لبعض قيادات الجيش المصري و التي ضحت بأرواحها فداءً لوطننا الحبيب و ذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 من نصر أكتوبر المجيد.
وفي نهاية الاحتفال، تم إهداء درع تكريم من الأزهر الشريف للمحافظة.
الاحتفال (1)
جانب من احتفالية منطقة الإسماعيلية الأزهرية بمولد النبى ونصر أكتوبر (1)
جانب من احتفالية منطقة الإسماعيلية الأزهرية بمولد النبى ونصر أكتوبر (2)
جانب من احتفالية منطقة الإسماعيلية الأزهرية بمولد النبى ونصر أكتوبر (3)
جانب من احتفالية منطقة الإسماعيلية الأزهرية بمولد النبى ونصر أكتوبر (4)
الاحتفال (2)
الاحتفال (3)
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