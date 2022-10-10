المناخ والتنمية.. سلسلة لقاءات لتعزيز الحوار والربط بين أجندة التغيرات المناخية

كتبت منال العيسوي

أطلق المعهد القومى للتخطيط دعوة لسلسة محاضرات متميزة بعنوان المناخ والتنمية: التكامل والأولويات بالتعاون مع رئاسة COP27 ، الدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27، ووزارة البيئة، ومجموعة البنك الدولي بالشراكة مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية (CEFRS) ، ومنتدى البحوث الاقتصادية (ERF) ، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، ومعهد التخطيط القومي (INP)

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‏وتاتى هذه الدعوة في إطار سلسلة محاضرات متميزة حول قضايا المناخ والتنمية، حيث تهدف السلسلة إلى تعزيز الحوار العالمي حول كيفية الربط بشكل أفضل بين أجندات التغيرات المناخية والتنمية.

جدير بالذكر أنه لم يتبقى سوى 26 يوما على انطلاق الحدث العالمى على أرض مصرية وهو قمة المناخ، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 6الى 18 نوفمبر المقبل.